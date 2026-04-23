Atelier cuisine saine Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon
Atelier cuisine saine Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon samedi 6 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Atelier cuisine saine Cultivons les cailloux
119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Atelier cuisine saine protéines végétales au quotidien
Venez préparer et déguster trois recettes végétales à intégrer facilement au quotidien.
40€/personne .
119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05 camilapaeznaturopathie@etik.com
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English :
Healthy cooking workshop plant proteins for everyday life
L’événement Atelier cuisine saine Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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