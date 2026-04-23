Ancenis-Saint-Géréon

Atelier cuisine saine Cultivons les cailloux

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier cuisine saine protéines végétales au quotidien

Venez préparer et déguster trois recettes végétales à intégrer facilement au quotidien.

40€/personne .

119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 34 94 05 camilapaeznaturopathie@etik.com

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English :

Healthy cooking workshop plant proteins for everyday life

L’événement Atelier cuisine saine Cultivons les cailloux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis