Atelier Cuisine tes makis Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon
Atelier Cuisine tes makis Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Vincent-sur-Graon
Atelier Cuisine tes makis
Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
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Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
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English :
L’événement Atelier Cuisine tes makis Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral