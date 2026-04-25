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Atelier Cuisine tes makis Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon

Atelier Cuisine tes makis Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Place Flandres Dunkerque

Adresse : Médiathèque

Ville : 85540 Saint-Vincent-sur-Graon

Département : Vendée

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-sur-Graon

Atelier Cuisine tes makis

Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

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Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Atelier Cuisine tes makis Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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