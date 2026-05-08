[Atelier] Cuisiner les plantes sauvages Dieppe
[Atelier] Cuisiner les plantes sauvages Dieppe vendredi 8 mai 2026.
Dieppe
[Atelier] Cuisiner les plantes sauvages
Parc François Mitterrand Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 13:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Apprends à identifier les plantes, à les cuisiner et déguste-les ! Une expérience gourmande et éducative pour explorer la richesse des végétaux oubliés. .
Parc François Mitterrand Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43
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English : [Atelier] Cuisiner les plantes sauvages
L’événement [Atelier] Cuisiner les plantes sauvages Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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