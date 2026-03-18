Atelier Curiosités en métal à repousser Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Atelier Curiosités en métal à repousser Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mercredi 29 avril 2026.
Atelier Curiosités en métal à repousser
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Au musée, on peut observer bien des curiosités. Viens t’en inspirer pour fabriquer tes propres curiosités en métal à repousser ! .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Curiosités en métal à repousser Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)