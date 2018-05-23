Atelier Custom Spray Tourcoing
Atelier Custom Spray Tourcoing samedi 23 mai 2026.
Tourcoing
Atelier Custom Spray
100 Rue de Tournai Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier Custom Spray avec le collectif Renart
Exprimez votre créativité lors de cet atelier original animé par le collectif Renart ! Imaginez et dessinez votre personnage de jeu vidéo préféré, puis personnalisez une bombe aérosol à votre image. Un moment ludique et artistique pour découvrir le street art tout en s’amusant.
Atelier Custom Spray
Dès 8 ans
Samedi 23 mai à 18h
Atelier Custom Spray avec le collectif Renart
Exprimez votre créativité lors de cet atelier original animé par le collectif Renart ! Imaginez et dessinez votre personnage de jeu vidéo préféré, puis personnalisez une bombe aérosol à votre image. Un moment ludique et artistique pour découvrir le street art tout en s’amusant.
Atelier Custom Spray
Dès 8 ans
Samedi 23 mai à 18h .
100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53
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English :
Custom Spray? workshop with the Renart collective
Express your creativity in this original workshop led by the Renart collective! Imagine and draw your favorite video game character, then customize a spray can in your own image. A fun and artistic way to discover street art.
Custom Spray Workshop
Ages 8 and up
Saturday May 23rd at 6pm
L’événement Atelier Custom Spray Tourcoing a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme
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