Atelier CV Centre social Saulieu

Atelier CV Centre social Saulieu lundi 16 mars 2026.

Atelier CV

Centre social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16

Date(s) :
2026-03-16

Besoin d’aide pour réaliser un cv ou le mettre en avant cet atelier est fait pour vous!   .

Centre social 5 Rue du Tour des Fossés Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43  centre-social@saulieu-morvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier CV

L’événement Atelier CV Saulieu a été mis à jour le 2026-03-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

Prochains événements à Saulieu