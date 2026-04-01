Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute Médiathèque de la Haye-Pesnel La Haye-Pesnel
Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute Médiathèque de la Haye-Pesnel La Haye-Pesnel mercredi 29 avril 2026.
La Haye-Pesnel
Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute
Médiathèque de la Haye-Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:30:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Par Delphine Vaute, artiste illustratrice (en partenariat avec le Département de la Manche)
Plongez dans l’univers poétique du cyanotype à travers un atelier d’initiation accessible à tous, inspiré par le travail de l’artiste Delphine Vaute. Entre art et expérimentation, vous découvrirez comment la lumière révèle des images aux teintes bleues uniques, à partir de végétaux, d’objets ou de compositions personnelles. Un temps de création sensible et ludique pour explorer une technique fascinante et repartir avec vos propres tirages.
Tout public à partir de 8 ans (accompagné d’un.e adulte).
Inscription par téléphone ou par mail. .
Médiathèque de la Haye-Pesnel 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
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English : Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute
L’événement Atelier Cyanotype avec l’artiste Delphine Vaute La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer
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