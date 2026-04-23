La Haye-Pesnel

Projection documentaire Les aventurières du vélo

3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13 20:30:00

Date(s) :

2026-05-13

En présence de la réalisatrice Juliette Senik Dans le cadre de la manifestation nationale Mai à vélo .

À l’aube du XXe siècle, une invention, la bicyclette, va projeter irrésistiblement les femmes vers leur émancipation. Grâce à leur audace, ces pionnières ont ouvert la voie aux autres femmes, en pédalant jusqu’au bout de leur aventure et de leur courage.

Ce film passionnant et très bien illustré (…) montre comment, depuis la fin du XIXe siècle, les femmes se sont emparées de la pratique du vélo malgré les carcans imposés par la société et les avertissements farfelus des médecins quant aux répercussions sur leur santé. Roberto Notarianni, L’Équipe, 6 mars 2025.

Réservation conseillée (par mail ou téléphone). .

3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

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English : Projection documentaire Les aventurières du vélo

L’événement Projection documentaire Les aventurières du vélo La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer