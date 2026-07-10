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AGENDA · Belleherbe

Atelier cyanotype Médiathèque Belleherbe

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque · Belleherbe

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
4 Rue de l'Église
Ville
25380 Belleherbe
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Belleherbe

Atelier cyanotype

Médiathèque 4 Rue de l’Église Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Atelier collaboratif de cyanotype sur tissus pour l’espace salon de jardin de la médiathèque. A destination des adultes !   .

Médiathèque 4 Rue de l’Église Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92  mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Atelier cyanotype

L’événement Atelier cyanotype Belleherbe a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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