Atelier cyanotype Médiathèque Belleherbe
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque · Belleherbe
Informations pratiques
Belleherbe
Atelier cyanotype
Médiathèque 4 Rue de l’Église Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Atelier collaboratif de cyanotype sur tissus pour l’espace salon de jardin de la médiathèque. A destination des adultes ! .
Médiathèque 4 Rue de l’Église Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Atelier cyanotype
L’événement Atelier cyanotype Belleherbe a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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