Atelier cyanotype Médiathèque Belleherbe

Informations pratiques

Belleherbe

Atelier cyanotype

Médiathèque 4 Rue de l’Église Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Atelier collaboratif de cyanotype sur tissus pour l’espace salon de jardin de la médiathèque. A destination des adultes ! .

Médiathèque 4 Rue de l’Église Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Atelier cyanotype

L’événement Atelier cyanotype Belleherbe a été mis à jour le 2026-07-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)