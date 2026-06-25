Belleherbe

Fête de la St Jean

Stade de foot Belleherbe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 23:59:00

Date(s) :

2026-09-05

Journée festive à Belleherbe ! Animations et manèges pour les enfants avec soirée musicale et feux à partir de 21h.

Repas sur place à partir de 20h. .

Stade de foot Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 98 07 76

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English : Fête de la St Jean

L’événement Fête de la St Jean Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE