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Fête de la St Jean Belleherbe

Fête de la St Jean Belleherbe samedi 5 septembre 2026.

Adresse
Stade de foot
Ville
25380 Belleherbe
Département
Doubs
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Belleherbe

Fête de la St Jean

Stade de foot Belleherbe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 23:59:00

Date(s) :
2026-09-05

Journée festive à Belleherbe ! Animations et manèges pour les enfants avec soirée musicale et feux à partir de 21h.
Repas sur place à partir de 20h.   .

Stade de foot Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 98 07 76 

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English : Fête de la St Jean

L’événement Fête de la St Jean Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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