Fête de la St Jean Belleherbe
Fête de la St Jean Belleherbe samedi 5 septembre 2026.
Belleherbe
Fête de la St Jean
Stade de foot Belleherbe Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 23:59:00
Date(s) :
2026-09-05
Journée festive à Belleherbe ! Animations et manèges pour les enfants avec soirée musicale et feux à partir de 21h.
Repas sur place à partir de 20h. .
Stade de foot Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 98 07 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la St Jean
L’événement Fête de la St Jean Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE