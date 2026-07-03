Informations pratiques

Belleherbe

FESTI’VIOLETTE

LA VIOLETTE Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Cette année, le Festi’Violette propose à partir de 19h00 un spectacle pour les enfants avec Majerik le Magicien, puis trois concerts

– Drôle de Rencontre

– Mad In ska

– The Garryson’s

L’entrée est gratuite avec restauration rapide et buvette .

LA VIOLETTE Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté laviolettetoujours25@gmail.com

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English : FESTI’VIOLETTE

L’événement FESTI’VIOLETTE Belleherbe a été mis à jour le 2026-07-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE