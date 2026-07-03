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AGENDA · Belleherbe

FESTI’VIOLETTE Belleherbe

samedi 8 août 2026 · Belleherbe

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
LA VIOLETTE
Ville
25380 Belleherbe
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Belleherbe

FESTI’VIOLETTE

LA VIOLETTE Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :
2026-08-08

Cette année, le Festi’Violette propose à partir de 19h00 un spectacle pour les enfants avec Majerik le Magicien, puis trois concerts
– Drôle de Rencontre
– Mad In ska
– The Garryson’s
L’entrée est gratuite avec restauration rapide et buvette   .

LA VIOLETTE Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   laviolettetoujours25@gmail.com

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English : FESTI’VIOLETTE

L’événement FESTI’VIOLETTE Belleherbe a été mis à jour le 2026-07-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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