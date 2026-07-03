FESTI’VIOLETTE Belleherbe
samedi 8 août 2026 · Belleherbe
Informations pratiques
Belleherbe
FESTI’VIOLETTE
LA VIOLETTE Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Cette année, le Festi’Violette propose à partir de 19h00 un spectacle pour les enfants avec Majerik le Magicien, puis trois concerts
– Drôle de Rencontre
– Mad In ska
– The Garryson’s
L’entrée est gratuite avec restauration rapide et buvette .
LA VIOLETTE Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté laviolettetoujours25@gmail.com
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English : FESTI’VIOLETTE
L’événement FESTI’VIOLETTE Belleherbe a été mis à jour le 2026-07-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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