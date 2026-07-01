Informations pratiques

Landunvez

Atelier cyanotype

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Initiez-vous au cyanotype, un procédé photographique ancien qui permet de créer de magnifiques images aux nuances de bleu grâce à la lumière du soleil. Après une présentation de la technique, vous réaliserez vos propres créations en composant et révélant une image unique. Un atelier accessible à tous, propice à l’exploration, à la créativité et à la découverte de ce procédé poétique. .

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

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English :

L’événement Atelier cyanotype Landunvez a été mis à jour le 2026-06-30 par OT IROISE BRETAGNE