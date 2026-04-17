Découverte de l’estran Landunvez
Découverte de l’estran Landunvez samedi 11 juillet 2026.
Landunvez
Découverte de l’estran
Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
En famille, seul ou entre amis, venez découvrir l’estran. La zone de balancement des marées, de bas en haut ou de haut en bas.
De la dune aux mares rocheuses, un monde secret s’y cache. Nous allons le découvrir ensemble.
Une découverte subtile du vivant alliant différentes approches ! .
Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80
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English : Découverte de l’estran
L’événement Découverte de l’estran Landunvez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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