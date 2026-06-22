Concert Salve Mater Landunvez
Concert Salve Mater Landunvez mercredi 15 juillet 2026.
Landunvez
Concert Salve Mater
Chapelle de Kersaint Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Au cours de leur traditionnelle tournée en Bretagne, deux solistes du Chœur Jubilate de Toulon proposent un concert Salve Mater à la Collégiale de Kersaint. Ils alternent plain-chant et polyphonies anciennes. Yan ZAWACKI, mezzo, interprètera en solo le magnifique Salve Regina de Pergolèse. .
Chapelle de Kersaint Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 23 79 36 00
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English :
L’événement Concert Salve Mater Landunvez a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE
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