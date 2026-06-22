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Concert Salve Mater Landunvez

Concert Salve Mater Landunvez mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Chapelle de Kersaint
Ville
29840 Landunvez
Département
Finistère
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Landunvez

Concert Salve Mater

Chapelle de Kersaint Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Au cours de leur traditionnelle tournée en Bretagne, deux solistes du Chœur Jubilate de Toulon proposent un concert Salve Mater à la Collégiale de Kersaint. Ils alternent plain-chant et polyphonies anciennes. Yan ZAWACKI, mezzo, interprètera en solo le magnifique Salve Regina de Pergolèse.   .

Chapelle de Kersaint Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 23 79 36 00 

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English :

L’événement Concert Salve Mater Landunvez a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE

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