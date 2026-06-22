Landunvez

Concert Salve Mater

Chapelle de Kersaint Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Au cours de leur traditionnelle tournée en Bretagne, deux solistes du Chœur Jubilate de Toulon proposent un concert Salve Mater à la Collégiale de Kersaint. Ils alternent plain-chant et polyphonies anciennes. Yan ZAWACKI, mezzo, interprètera en solo le magnifique Salve Regina de Pergolèse. .

Chapelle de Kersaint Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 23 79 36 00

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English :

L’événement Concert Salve Mater Landunvez a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE