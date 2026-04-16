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Sortie algues RDV Bateau Le No Name Landunvez

Sortie algues RDV Bateau Le No Name Landunvez vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : RDV Bateau Le No Name

Adresse : Port d'Argenton

Ville : 29840 Landunvez

Département : Finistère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Landunvez

Sortie algues

RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:00:00
fin : 2026-07-17 15:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Balade guidée sur l’estran à la découverte des algues alimentaires.

A l’occasion des grandes marées, apprenons à les récolter, les conserver, les utiliser et découvrons leurs bienfaits pour la santé!

Véritable concentré de nutriments, les algues sont un trésor de bienfaits, grâce notamment à leur richesse en oligo-éléments et à leur pouvoir anti-oxydant.

C’est une manne à portée de main pour enrichir nos assiettes et découvrir de nouvelles saveurs iodées.

Cette sortie est accessible à tous, seul ou en famille, les enfants sont les bienvenus.   .

RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 64 62 86 02 

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English : Sortie algues

L’événement Sortie algues Landunvez a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE

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