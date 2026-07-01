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AGENDA · Landunvez

Atelier cyanotype Landunvez

lundi 20 juillet 2026 · Landunvez

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Centre nautique salle Arc'hantel
Ville
29840 Landunvez
Département
Finistère
Tarif

Landunvez

Atelier cyanotype

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Initiez-vous au cyanotype, un procédé photographique ancien qui permet de créer de magnifiques images aux nuances de bleu grâce à la lumière du soleil. Après une présentation de la technique, vous réaliserez vos propres créations en composant et révélant une image unique. Un atelier accessible à tous, propice à l’exploration, à la créativité et à la découverte de ce procédé poétique.   .

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

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English :

L’événement Atelier cyanotype Landunvez a été mis à jour le 2026-06-30 par OT IROISE BRETAGNE

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