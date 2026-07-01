Atelier cyanotype Landunvez
lundi 20 juillet 2026 · Landunvez
Informations pratiques
Landunvez
Atelier cyanotype
Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Initiez-vous au cyanotype, un procédé photographique ancien qui permet de créer de magnifiques images aux nuances de bleu grâce à la lumière du soleil. Après une présentation de la technique, vous réaliserez vos propres créations en composant et révélant une image unique. Un atelier accessible à tous, propice à l’exploration, à la créativité et à la découverte de ce procédé poétique. .
Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24
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English :
L’événement Atelier cyanotype Landunvez a été mis à jour le 2026-06-30 par OT IROISE BRETAGNE
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