Larrau

Atelier cyanotype

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 10:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Les ateliers cyanotype sont l’occasion d’apprendre une technique photographique ancestrale….sans appareil photo. Imprimez par empreinte dans un bleu cyan grâce au soleil. Vous réaliserez des compositions végétales poétiques en souvenir de votre passage à Iraty.

À partir de 8 ans. Sur Inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Atelier cyanotype

L’événement Atelier cyanotype Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque