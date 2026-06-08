Atelier cyanotype Larrau
Atelier cyanotype Larrau mardi 20 octobre 2026.
Larrau
Atelier cyanotype
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 10:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Les ateliers cyanotype sont l’occasion d’apprendre une technique photographique ancestrale….sans appareil photo. Imprimez par empreinte dans un bleu cyan grâce au soleil. Vous réaliserez des compositions végétales poétiques en souvenir de votre passage à Iraty.
À partir de 8 ans. Sur Inscription. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cyanotype
L’événement Atelier cyanotype Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Larrau (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes locales Larrau 19 juin 2026
- Fêtes locales Larrau 20 juin 2026
- Fêtes locales Larrau 21 juin 2026
- Observation des isards Iraty Larrau 24 juin 2026
- Observation des isards Larrau 8 juillet 2026