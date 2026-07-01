Informations pratiques

Nébian

ATELIER CYANOTYPE

Avenue de la République Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Découvrez avec l’espace de vie sociale itinérant, cette technique innovante d’impression solaire !

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Apportez vos végétaux et objets! .

Avenue de la République Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

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English : ATELIER CYANOTYPE

Discover this innovative solar printing technique with the mobile social space!

L’événement ATELIER CYANOTYPE Nébian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS