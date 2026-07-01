UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nébian

ATELIER CYANOTYPE Nébian

vendredi 17 juillet 2026 · Nébian

ATELIER CYANOTYPE Nébian

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
Avenue de la République
Ville
34800 Nébian
Département
Hérault
Tarif

Nébian

ATELIER CYANOTYPE

Avenue de la République Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Découvrez avec l’espace de vie sociale itinérant, cette technique innovante d’impression solaire !
Découvrez avec l’espace de vie sociale itinérant, cette technique innovante d’impression solaire !
Apportez vos végétaux et objets!   .

Avenue de la République Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99  roulcontact@terre-contact.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER CYANOTYPE

Discover this innovative solar printing technique with the mobile social space!

L’événement ATELIER CYANOTYPE Nébian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Nébian (Hérault)