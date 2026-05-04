Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Cyanotype Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Cyanotype Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25, rue de la libération

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Cyanotype

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Découvre le cyanotype et crée des images bleues uniques grâce à la lumière du soleil et aux éléments de la mer.
Gratuit sur inscription dès 3 ans
  .

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cyanotype workshop

Discover the cyanotype and create unique blue images using sunlight and the elements of the sea.
Free registration required ages 3 and up

L’événement Atelier Cyanotype Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)