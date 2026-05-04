Atelier Cyanotype Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Cyanotype

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

Découvre le cyanotype et crée des images bleues uniques grâce à la lumière du soleil et aux éléments de la mer.

Gratuit sur inscription dès 3 ans

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English : Cyanotype workshop

Discover the cyanotype and create unique blue images using sunlight and the elements of the sea.

Free registration required ages 3 and up

L’événement Atelier Cyanotype Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes