Bain sonore Saint-Denis-d’Oléron
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Bain sonore
16 Rue du Millat, la bétaudière Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – EUR
non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-20 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20 2026-08-26
Une soirée relaxante dans un magnifique chai en pierre les vibrations des instruments bercent le corps et l’esprit.
Ouvert à toutes, novices bienvenues.
Places limitées réservation indispensable
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16 Rue du Millat, la bétaudière Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Sound Bath
A relaxing evening in a beautiful stone wine cellar: the vibrations of the instruments soothe the body and mind.
Open to everyone; beginners are welcome.
Limited seating—reservations required
L’événement Bain sonore Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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