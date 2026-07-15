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AGENDA · Saint-Denis-d'Oléron

Bain sonore Saint-Denis-d’Oléron

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Oléron

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
16 Rue du Millat, la bétaudière
Ville
17650 Saint-Denis-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
35 35 non adhérent

Saint-Denis-d’Oléron

Bain sonore

16 Rue du Millat, la bétaudière Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – EUR

non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20 2026-08-26

Une soirée relaxante dans un magnifique chai en pierre les vibrations des instruments bercent le corps et l’esprit.
Ouvert à toutes, novices bienvenues.
Places limitées réservation indispensable
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16 Rue du Millat, la bétaudière Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Sound Bath

A relaxing evening in a beautiful stone wine cellar: the vibrations of the instruments soothe the body and mind.
Open to everyone; beginners are welcome.
Limited seating—reservations required

L’événement Bain sonore Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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