Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Bain sonore

16 Rue du Millat, la bétaudière Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – EUR

non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20 2026-08-26

Une soirée relaxante dans un magnifique chai en pierre les vibrations des instruments bercent le corps et l’esprit.

Ouvert à toutes, novices bienvenues.

Places limitées réservation indispensable

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16 Rue du Millat, la bétaudière Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Sound Bath

A relaxing evening in a beautiful stone wine cellar: the vibrations of the instruments soothe the body and mind.

Open to everyone; beginners are welcome.

Limited seating—reservations required

L’événement Bain sonore Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes