Marche coucher du soleil Salle du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Denis-d’Oléron

Marche coucher du soleil

Salle du canot de Sauvetage Port de St Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Marche au soleil couchant. Pause galette charentaise & boisson sur la falaise.

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Salle du canot de Sauvetage Port de St Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 81 84 99

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English :

Sunset walk. Charentaise cake & drink break on the cliff.

L’événement Marche coucher du soleil Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes