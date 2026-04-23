Marche coucher du soleil Salle du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron
Marche coucher du soleil Salle du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Marche coucher du soleil
Salle du canot de Sauvetage Port de St Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Marche au soleil couchant. Pause galette charentaise & boisson sur la falaise.
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Salle du canot de Sauvetage Port de St Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 81 84 99
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English :
Sunset walk. Charentaise cake & drink break on the cliff.
L’événement Marche coucher du soleil Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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