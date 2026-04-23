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Marche coucher du soleil Salle du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron

Marche coucher du soleil Salle du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Salle du canot de Sauvetage

Adresse : Port de St Denis d'Oléron

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif : 7 7 7

Saint-Denis-d’Oléron

Marche coucher du soleil

Salle du canot de Sauvetage Port de St Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06

Marche au soleil couchant. Pause galette charentaise & boisson sur la falaise.
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Salle du canot de Sauvetage Port de St Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 81 84 99 

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English :

Sunset walk. Charentaise cake & drink break on the cliff.

L’événement Marche coucher du soleil Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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