Saint-Denis-d’Oléron

Découverte de la Biodiversité de l’estran rocheux à la pointe de Chassiron

Lieu précisé lors de l’inscription Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Partez en exploration de l’estran rocheux de Chassiron avec le CPIE Marennes-Oléron

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Lieu précisé lors de l’inscription Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

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English : Discover the Biodiversity of the rocky foreshore at the Pointe de Chassiron

Explore the rocky foreshore of Chassiron with the CPIE Marennes-Oléron

L’événement Découverte de la Biodiversité de l’estran rocheux à la pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes