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Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25, rue de la libération

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Découvre une activité traditionnelle oléronaise l’ostréiculture et fabrique une cabane ostréicole toute colorée !
Activité de découpage, assemblage en volume et peinture.

De 7 à 12 ans Gratuit Sur inscription
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Discover a traditional Oleron activity oyster farming and build a colorful oyster hut!
Cutting, assembly and painting.

Ages 7 to 12 Free Registration required

L’événement Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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