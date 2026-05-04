Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Denis-d’Oléron

Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Découvre une activité traditionnelle oléronaise l’ostréiculture et fabrique une cabane ostréicole toute colorée !

Activité de découpage, assemblage en volume et peinture.



De 7 à 12 ans Gratuit Sur inscription

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Discover a traditional Oleron activity oyster farming and build a colorful oyster hut!

Cutting, assembly and painting.



Ages 7 to 12 Free Registration required

L’événement Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes