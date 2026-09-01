Informations pratiques

Landunvez

Atelier cyanotype sur papier

Dek Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir la technique du cyanotype et réalisez deux cyanotypes sur papier.

Matériel fourni. .

Dek Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

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English :

L’événement Atelier cyanotype sur papier Landunvez a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE