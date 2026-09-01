AGENDA · Landunvez
Atelier cyanotype sur papier Landunvez
samedi 26 septembre 2026 · Landunvez
Informations pratiques
Landunvez
Atelier cyanotype sur papier
Dek Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir la technique du cyanotype et réalisez deux cyanotypes sur papier.
Matériel fourni. .
Dek Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24
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English :
L’événement Atelier cyanotype sur papier Landunvez a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE
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