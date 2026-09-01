UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Landunvez

Atelier cyanotype sur papier Landunvez

samedi 26 septembre 2026 · Landunvez

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Dek
Ville
29840 Landunvez
Département
Finistère
Tarif

Landunvez

Atelier cyanotype sur papier

Dek Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir la technique du cyanotype et réalisez deux cyanotypes sur papier.
Matériel fourni.   .

Dek Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cyanotype sur papier Landunvez a été mis à jour le 2026-08-14 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Landunvez (Finistère)