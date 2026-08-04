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Atelier cyanotype sur papier Papeterie de Vaux Payzac

mardi 4 août 2026 · Papeterie de Vaux · Payzac

Atelier cyanotype sur papier Papeterie de Vaux Payzac

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Papeterie de Vaux
Adresse
2378 route des granges ovalaires
Ville
24270 Payzac
Département
Dordogne
Tarif

Payzac

Atelier cyanotype sur papier

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Réalisation de compositions à partir de végétaux ou pochoirs sur papier. A partir de 6 ans, sur réservation.
Découvrez un mini laboratoire de photo-montage. Petits et grands réalisent leurs compositions à partir de végétaux ou pochoirs, sur des feuilles de papier enduites d’une solution photosensible. Au bout d’une exposition de 5 à 10 mn à la lumière du soleil, ou sous lampe led UV selon la météo, les feuilles sont baignées dans l’eau claire, et les motifs apparaissent en négatif sur un magnifique bleu de Prusse ! Chaque personne emporte ses créations, 2 feuilles format 13cm x 18 m, et 2 marque-pages, protégées dans une enveloppe rigide. A partir de 6 ans, sur réservation.   .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06  papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier cyanotype sur papier

Creation of compositions using plants or stencils on paper. From 6 years, by reservation.

L’événement Atelier cyanotype sur papier Payzac a été mis à jour le 2026-07-28 par Isle-Auvézère

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