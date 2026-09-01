Atelier Cyanotypie Parvis de la Médiathèque de Chorges Chorges

samedi 12 septembre 2026 · Parvis de la Médiathèque de Chorges · Chorges

Informations pratiques

Chorges

Atelier Cyanotypie

Parvis de la Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir un procédé de photographie ancien…

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Parvis de la Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

Come discover an old photographic process…

L’événement Atelier Cyanotypie Chorges a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon