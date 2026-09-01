Atelier Intelligence Artificielle Médiathèque de Chorges Chorges

Informations pratiques

Chorges

Atelier Intelligence Artificielle

Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Pour comprendre les grands principes et les usages de l’IA.

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Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

To understand the basic principles and applications of AI.

L’événement Atelier Intelligence Artificielle Chorges a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon