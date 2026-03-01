ATELIER D’ACITIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES Salle polyvalente Ventalon en Cévennes

ATELIER D’ACITIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

Salle polyvalente Hameau le temple Ventalon en Cévennes Lozère

Début : 2026-03-12

fin : 2026-05-14

2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Dans le cadre d’un partenariat avec Mobil’Sport 48, nous mettons en place à Ventalon en Cévennes des séances hebdomadaires (jeudi de 14h30 à 15h30) de gym douce activités physiques adaptées, destinées aux personnes de 60 ans et plus.

Activité gratuite sur inscription (places limitées)

Ces ateliers ont pour objectif de

-maintenir ou développer votre force musculaire

– mieux bouge au quotidien et prévenir le risque de chute.

Salle polyvalente Hameau le temple Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 25 37 58 10 regainfoyerrural@gmail.com

English :

As part of a partnership with Mobil?Sport 48, we are organizing weekly sessions in Ventalon en Cévennes (Thursdays from 2.30 to 3.30 pm) of gentle gymnastics/adapted physical activities for people aged 60 and over.

Free activity ? registration required (places are limited)

