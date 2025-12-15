CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER Ventalon en Cévennes
Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Projection du film Father Mother Sister Brother de Jarmusch Jim, vendredi 24 avril, à la salle des fêtes, à 21h. Durée 01h50min/ Genre Comédie, drame Origine U.S.A, France, Italie (VO)
Synopsis:
Composé de trois histoires, le film se focalise sur les relations entre des adultes et leurs parents. .
Salle des fêtes Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie
English :
Screening of Father Mother Sister Brother by Jarmusch Jim, Friday April 24, at the Salle des Fêtes, 9pm. Running time: 01h50min Genre: Comedy, drama Origin: U.S.A, France, Italy (VO)
