CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER Ventalon en Cévennes

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

2026-04-24

Projection du film Father Mother Sister Brother de Jarmusch Jim, vendredi 24 avril, à la salle des fêtes, à 21h. Durée 01h50min/ Genre Comédie, drame Origine U.S.A, France, Italie (VO)
Synopsis:
Composé de trois histoires, le film se focalise sur les relations entre des adultes et leurs parents.   .

English :

Screening of Father Mother Sister Brother by Jarmusch Jim, Friday April 24, at the Salle des Fêtes, 9pm. Running time: 01h50min Genre: Comedy, drama Origin: U.S.A, France, Italy (VO)

