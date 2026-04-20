JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA FRATERNITÉ Ventalon en Cévennes
JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA FRATERNITÉ Ventalon en Cévennes samedi 30 mai 2026.
Ventalon en Cévennes
JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA FRATERNITÉ
L’Ayrolle Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le rendez-vous est donné pour la journée de la citoyenneté et de la fraternité le samedi 30 mai 2026 à l’Ayrolle !
Programme à venir !
Le rendez-vous est donné pour la journée de la citoyenneté et de la fraternité le samedi 30 mai 2026 à l’Ayrolle !
Programme à venir ! .
L’Ayrolle Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidesmains.org
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English :
We’re looking forward to seeing you on Saturday, May 30, 2026 at l’Ayrolle for the Journée de la citoyenneté et de la fraternité!
Program to come!
L’événement JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA FRATERNITÉ Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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