ATELIER VALORISATION DU BOIS DE CHÂTAIGNIER Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
ATELIER VALORISATION DU BOIS DE CHÂTAIGNIER Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes mardi 26 mai 2026.
Ventalon en Cévennes
ATELIER VALORISATION DU BOIS DE CHÂTAIGNIER
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Un atelier de travail autour de la valorisation du bois de châtaignier est proposé par la Charte forestière. Intervention de professionnel, témoignage d’acteur, présentation des subventions mobilisables et réflexions collectives sur les actions à mettre en place, vous saurez tout sur comment valoriser ce bois.
Un atelier de travail autour de la valorisation du bois de châtaignier est proposé par la Charte forestière. Intervention de professionnel, témoignage d’acteur, présentation des subventions mobilisables et réflexions collectives sur les actions à mettre en place, vous saurez tout sur comment valoriser ce bois.
inscription avant le 21 mai
Ouvert aux forestier-es, agriculteur-rices, et toute personne susceptible d’être en lien avec la valorisation du châtaignier bois .
Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35
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English :
The Charte forestière has organized a workshop on how to make the most of chestnut wood. You’ll find out everything you need to know about how to get the most out of chestnut wood, including a presentation by a professional, a testimonial from one of the players involved, a presentation of available subsidies and a collective discussion on the actions to be taken.
L’événement ATELIER VALORISATION DU BOIS DE CHÂTAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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