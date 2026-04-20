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JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes

JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes

JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes dimanche 24 mai 2026.

Lieu : route des crêtes

Adresse : L'espinas

Ville : 48240 Ventalon en Cévennes

Département : Lozère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Ventalon en Cévennes

JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER

route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Le rendez-vous est donné pour la journée du châtaignier le dimanche 24 mai 2026 !
Programme à venir !

Buvette et restauration sur place.
Le rendez-vous est donné pour la journée du châtaignier le dimanche 24 mai 2026 !
Programme à venir !

Buvette et restauration sur place.   .

route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35  contact@epidesmains.org

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English :

The date is set for Chestnut Day on Sunday, May 24, 2026!
Program to come!

Refreshments and catering on site.

L’événement JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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