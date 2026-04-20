JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes

Ventalon en Cévennes

JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER

route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le rendez-vous est donné pour la journée du châtaignier le dimanche 24 mai 2026 !

Programme à venir !

Buvette et restauration sur place.

Le rendez-vous est donné pour la journée du châtaignier le dimanche 24 mai 2026 !

Programme à venir !

Buvette et restauration sur place. .

route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidesmains.org

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English :

The date is set for Chestnut Day on Sunday, May 24, 2026!

Program to come!

Refreshments and catering on site.

L’événement JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère