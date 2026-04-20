JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes
JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes dimanche 24 mai 2026.
Ventalon en Cévennes
JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER
route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le rendez-vous est donné pour la journée du châtaignier le dimanche 24 mai 2026 !
Programme à venir !
Buvette et restauration sur place.
Le rendez-vous est donné pour la journée du châtaignier le dimanche 24 mai 2026 !
Programme à venir !
Buvette et restauration sur place. .
route des crêtes L’espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 contact@epidesmains.org
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English :
The date is set for Chestnut Day on Sunday, May 24, 2026!
Program to come!
Refreshments and catering on site.
L’événement JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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