Atelier danse contemporaine VIADANSE Belfort

Atelier danse contemporaine, tout public avec Selim Ben Safia, Association Al Badil
Des ateliers de pratique tout public (dès 15 ans) sont organisés à VIADANSE une fois par mois.
Proposés par les artistes et compagnies en résidence, ils invitent le public à expérimenter les processus de création au travers de la pratique. .
VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com
