Atelier danse contemporaine VIADANSE Belfort

Atelier danse contemporaine VIADANSE Belfort samedi 10 janvier 2026.

Atelier danse contemporaine

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Atelier danse contemporaine, tout public avec Selim Ben Safia, Association Al Badil

Des ateliers de pratique tout public (dès 15 ans) sont organisés à VIADANSE une fois par mois.

Proposés par les artistes et compagnies en résidence, ils invitent le public à expérimenter les processus de création au travers de la pratique. .

VIADANSE 3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@viadanse.com

English : Atelier danse contemporaine

German : Atelier danse contemporaine

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier danse contemporaine Belfort a été mis à jour le 2025-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)