Atelier d’aquarelle et encres Centre Culturel Saint Pierre La Turballe
Atelier d’aquarelle et encres Centre Culturel Saint Pierre La Turballe vendredi 26 juin 2026.
La Turballe
Atelier d’aquarelle et encres
Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-17 2026-09-04
Ces ateliers de 3 heures s’adressent à des adultes débutants ou à des grands ados, mais aussi à des personnes confirmées en quête de renouvellement.
Pucya propose à chaque participant les notions et les techniques nécessaires à la réalisation de travaux à l’aquarelle et/ou à l’encre mais aussi à l’acrylique en les guidant vers leur expression personnelle.
Les inscriptions peuvent se faire à tout moment dans l’année, y compris pendant les vacances scolaires et les vacances d’été.
Les groupes sont limités à 6 inscriptions.
Il est recommandé d’apporter son propre matériel.
À défaut, des godets d’aquarelle et des pinceaux seront prêtés.
Pour l’acrylique apporter sa toile, ses pinceaux et sa peinture. .
Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’aquarelle et encres La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Coup de pouce informatique Café-épicerie du Plan B La Turballe 9 juin 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 10 juin 2026
- Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe 10 juin 2026
- Après-midi Club lecture Café épicerie du PLAN B La Turballe 10 juin 2026
- Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe 11 juin 2026