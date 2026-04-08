Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition photos Place du Marché La Turballe

Exposition photos Place du Marché La Turballe vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Place du Marché

Adresse : Bibliothèque Municipale Anita Conti

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

La Turballe

Exposition photos

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22

Pierre Caïric, photographe, partage avec nous son regard sur les marais salants de la Presqu’île Guérandaise.   .

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition photos La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)