Exposition photos Place du Marché La Turballe

La Turballe

Exposition photos

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22

Pierre Caïric, photographe, partage avec nous son regard sur les marais salants de la Presqu’île Guérandaise. .

Place du Marché Bibliothèque Municipale Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

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English :

L’événement Exposition photos La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44