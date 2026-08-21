Atelier d’architecture – Imaginer le village de demain, Salle des Embellies, La Chapelle-Anthenaise

Informations pratiques

Atelier d’architecture – Imaginer le village de demain Samedi 19 septembre, 13h30 Salle des Embellies Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier d’architecture – Imaginer le village de demain

Pendant plusieurs mois, des étudiants en architecture de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette ont travaillé sur le territoire de La Chapelle-Anthenaise dans le cadre d’un atelier d’architecture et d’urbanisme.

À partir de l’observation du village, de son patrimoine, de ses paysages et de ses usages, ils ont imaginé différentes manières de faire évoluer la commune tout en préservant son identité. Habitat, espaces publics, mobilités, paysage, transition écologique… leurs projets proposent autant de regards sur les transformations possibles du village de demain.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition des travaux des étudiants et leurs propositions pour l’avenir de La Chapelle-Anthenaise.

Une occasion de découvrir autrement le patrimoine du village : non seulement comme un héritage à préserver, mais aussi comme un point de départ pour imaginer son avenir.

Salle des Embellies 53950 La Chapelle Anthenaise La Chapelle-Anthenaise 53950 Mayenne Pays de la Loire 02 43 01 10 73 https://www.instagram.com/atelier_brumau/ Pendant plusieurs mois, des étudiants en architecture de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette ont travaillé sur le territoire de La Chapelle-Anthenaise dans le cadre d’un atelier d’architecture et d’urbanisme.

À partir de l’observation du village, de son patrimoine, de ses paysages et de ses usages, ils ont imaginé différentes manières de faire évoluer la commune tout en préservant son identité. Habitat, espaces publics, mobilités, paysage, transition écologique… leurs projets proposent autant de regards sur les transformations possibles du village de demain.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition des travaux des étudiants et leurs propositions pour l’avenir de La Chapelle-Anthenaise.

Une occasion de découvrir autrement le patrimoine du village : non seulement

Atelier d’architecture – Imaginer le village de demain

©ENSA – PLV