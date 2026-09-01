AGENDA · Le Lude
Atelier d’art floral Le Lude
mercredi 16 septembre 2026 · Le Lude
Informations pratiques
Le Lude
Atelier d’art floral
4 Rue des Halles Le Lude Sarthe
Tarif : 38 – 38 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Atelier d’art floral animé par Anne Verlac
Couronne Renaissance (couronne de tête en éléments naturels et secs) .
4 Rue des Halles Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 9 56 68 89 37
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English :
Floral Art Workshop Led by Anne Verlac
L’événement Atelier d’art floral Le Lude a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée du Loir
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