Informations pratiques

Le Lude

Atelier d’art floral

4 Rue des Halles Le Lude Sarthe

Tarif : 38 – 38 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Atelier d’art floral animé par Anne Verlac

Couronne Renaissance (couronne de tête en éléments naturels et secs) .

4 Rue des Halles Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 9 56 68 89 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Floral Art Workshop Led by Anne Verlac

L’événement Atelier d’art floral Le Lude a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée du Loir