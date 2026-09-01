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AGENDA · Le Lude

Atelier d’art floral Le Lude

mercredi 16 septembre 2026 · Le Lude

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
4 Rue des Halles
Ville
72800 Le Lude
Département
Sarthe
Tarif
38 38

Le Lude

Atelier d’art floral

4 Rue des Halles Le Lude Sarthe

Tarif : 38 – 38 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Atelier d’art floral animé par Anne Verlac
Couronne Renaissance (couronne de tête en éléments naturels et secs)   .

4 Rue des Halles Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 9 56 68 89 37 

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English :

Floral Art Workshop Led by Anne Verlac

L’événement Atelier d’art floral Le Lude a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée du Loir

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