Fête de la Confiture, Château du Lude, Le Lude

Informations pratiques

Fête de la Confiture 19 et 20 septembre Château du Lude Sarthe

Adulte 12€ / gratuit -18 ans. Accès aux animations incluse dans le billet d’entrée. Dégustation en supplément sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Week-end gourmand au Château du Lude

Durant le week-end, le après-midis sont placés sous le signe de la gourmandise au Château du Lude.

Rendez-vous dans les cuisines médiévales pour assister à la préparation des confiture sur les fourneaux à bois du 19ème siècle. Les fruits issus du potager y mijotent dans de grandes bassines en cuivre, sous l’oeil attentif des cuisinières. Une fois cuites, elles sont mises en pot, puis on peut les déguster sur de délicieuses crêpes.

Pour l’ocasion, le potager familial du château est exceptionnellement ouvert au public. Les fruits et légumes y sont cultivés selon des principes issus de la permaculture, respectueuse de l’environnement. On y trouve également de nombreuses fleurs qui viendrons orner les salons du Château.

Château du Lude 4 rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude, France Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire 0243946009 http://www.lelude.com Jardins réalisés au XIXe siècle par le paysagiste Édouard André. Une première machine élévatrice des eaux a été mise en place en 1851, au bord du Loir, remplacé par la suite par un tympan hydraulique. Il avait pour but d’alimenter un réseau de canaux servant à irriguer les prairies destinées au pacage des chevaux. à 17km de l’A11/A28

Week-end gourmand au Château du Lude

©ChâteauduLude