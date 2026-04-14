Atelier d’art thérapie, Créativ’Conscience, Martignargues
Atelier d’art thérapie, Créativ’Conscience, Martignargues dimanche 3 mai 2026.
Atelier d’art thérapie Dimanche 3 mai, 14h00 Créativ’Conscience Gard
30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Créativ’Conscience 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues Martignargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 56 68 40 »}]
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