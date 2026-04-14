Atelier d’art thérapie, Créativ’Conscience, Martignargues

Atelier d’art thérapie Dimanche 3 mai, 14h00 Créativ’Conscience Gard

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Créativ’Conscience 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues Martignargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 56 68 40 »}]

Libérez vos émotions à travers la création. Atelier Création