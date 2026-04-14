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Atelier d’art thérapie, Créativ’Conscience, Martignargues

Atelier d’art thérapie, Créativ’Conscience, Martignargues

Atelier d’art thérapie, Créativ’Conscience, Martignargues dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Créativ'Conscience

Adresse : 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues

Ville : 30360 Martignargues

Département : Gard

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 30 €

Atelier d’art thérapie Dimanche 3 mai, 14h00 Créativ’Conscience Gard

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Créativ’Conscience 90 impasse des Chênes, 30360 Martignargues Martignargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 56 68 40 »}]
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