Atelier d’arts plastiques Ruelle de l’Arsenal Navarrenx

Informations pratiques

Navarrenx

Atelier d’arts plastiques

Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Atelier animé par Nathalie Dejoye association Libre cours, proposé aux familles du canton et aux vacanciers.

Ce sont des ateliers familiaux intergénérationnels qui accueillent adultes et enfants ensemble.

Les enfants non accompagnés ne sont pas gardés.

Chaque groupe familial ou amical (adultes et enfants) sera accueilli sur une même table et

aura à sa disposition le matériel nécessaire à l’atelier.

Les participants pourront repartir avec leurs réalisations ! .

Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33

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English : Atelier d’arts plastiques

L’événement Atelier d’arts plastiques Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves