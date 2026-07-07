Exposition photo L’Esprit visuel Yann VIGUIER Porte St‐Antoine, Escalier Droit, 1er ét Navarrenx

Informations pratiques

Navarrenx

Exposition photo L’Esprit visuel Yann VIGUIER

Porte St‐Antoine, Escalier Droit, 1er ét Galerie Espace Cube Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-10

Découvrez l’exposition L’Esprit visuel , la photographie au‐delà du réel par Yann Viguier.

Cet été, la Galerie Espace Cube vous propose un voyage visuel et philosophique unique qui vous invite à repousser les limites de votre regard.

À travers la pratique exigeante de la photographie argentique en noir et blanc, Yann Viguier transforme des structures de béton, des jeux d’ombres et des textures de pierre en de véritables tableaux abstraits. Sous son objectif, la matière s’efface pour laisser place à l’émotion, à la tension des formes, au rythme des dégradés et à la poésie. Un bloc de pierre devient ainsi une idée, un rêve, une

architecture de l’esprit. L’Esprit visuel est une invitation à ralentir, à dépasser la simple surface des choses et à redécouvrir la puissance poétique du regard photographique en noir et blanc. .

Porte St‐Antoine, Escalier Droit, 1er ét Galerie Espace Cube Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 93 72 73 y.viguier@gmail.com

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English : Exposition photo L’Esprit visuel Yann VIGUIER

L’événement Exposition photo L’Esprit visuel Yann VIGUIER Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves