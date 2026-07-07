Conférence La force cachée de nos fragilités Maison Notre-Dame des Gaves Navarrenx

Informations pratiques

Navarrenx

Conférence La force cachée de nos fragilités

Maison Notre-Dame des Gaves 33 rue Saint Antoine Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:45:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre de sa conférence La force cachée de nos fragilités , Vincent-Joseph Soullier, Gestalt Thérapeute, coach professionnel et psycho praticien, nous livrera comment identifier et accepter nos failles, comme étape clé vers la paix avec soi et levier de progression.

Vincent-Joseph Soullier est également responsable avec sa femme du foyer étudiant de la Maison Saint-François-Xavier de Pau (rue Montpensier) et a installé son cabinet au sein de la Maison Familiya (au sein de la Maison diocésaine). .

Maison Notre-Dame des Gaves 33 rue Saint Antoine Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 51 49 maisonnotredamedesgaves@gmail.com

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English : Conférence La force cachée de nos fragilités

L’événement Conférence La force cachée de nos fragilités Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves