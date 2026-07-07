Conférence La force cachée de nos fragilités Maison Notre-Dame des Gaves Navarrenx
mardi 7 juillet 2026 · Maison Notre-Dame des Gaves · Navarrenx
Informations pratiques
Navarrenx
Conférence La force cachée de nos fragilités
Maison Notre-Dame des Gaves 33 rue Saint Antoine Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:45:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre de sa conférence La force cachée de nos fragilités , Vincent-Joseph Soullier, Gestalt Thérapeute, coach professionnel et psycho praticien, nous livrera comment identifier et accepter nos failles, comme étape clé vers la paix avec soi et levier de progression.
Vincent-Joseph Soullier est également responsable avec sa femme du foyer étudiant de la Maison Saint-François-Xavier de Pau (rue Montpensier) et a installé son cabinet au sein de la Maison Familiya (au sein de la Maison diocésaine). .
Maison Notre-Dame des Gaves 33 rue Saint Antoine Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 51 49 maisonnotredamedesgaves@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence La force cachée de nos fragilités
L’événement Conférence La force cachée de nos fragilités Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Mardis Musicaux Navarrenx Théâtre Pierres et Vestiges Navarrenx 7 juillet 2026
- Exposition photo L’Esprit visuel Yann VIGUIER Porte St‐Antoine, Escalier Droit, 1er ét Navarrenx 10 juillet 2026
- Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert Navarrenx 10 juillet 2026
- Visite commentée Au temps de la reine Jeanne d’Albret (parcours A) Porte Saint-Antoine Navarrenx 11 juillet 2026
- Les bastions du son Navarrenx 13 juillet 2026