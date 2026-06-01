Atelier d’auto-réparation du mardi à Compiègne, Atelier Compiègne, Évry-Grégy-sur-Yerre

Atelier d’auto-réparation du mardi à Compiègne Mardi 30 juin, 17h30 Atelier Compiègne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T17:30:00+02:00 – 2026-06-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T17:30:00+02:00 – 2026-06-30T19:30:00+02:00

Apprenez à réparer votre vélo avec nos mécanos bénévoles. Depuis avril 2026, nous disposons d’un local au cœur de Compiègne. Nous y avons installé notre atelier d’auto-réparation, grâce aux dons en outils, matériaux et mobilier et à surtout à l’énergie des bénévoles. Nous proposons un planning d’ouvertures : le mardi soir et le samedi matin.Nos mécaniciens bénévoles se relaient pour partager leur passion du vélo. Adhérez à VélOOise et venez apprendre à entretenir et à réparer votre vélo, pour vous remettre en selle en toute tranquillité : éclairages, freins, pneus, garde-boue… les conseils et les coups de mains sont gratuits, seules les pièces sont à votre charge. Rejoignez-nous pour participer à l’aventure de VélOOise à Compiègne ! Vous pouvez adhérer sur place ou en ligne : 13€ par personne ou 20€ pour une famille. ADHERER Besoin d’informations complémentaires ? Contactez-nous à compiegne@velooise.fr

Plus d’infos

Atelier Compiègne 6 rue de la Procession Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-dauto-reparation-velo-de-compiegne/var/ri-6.l-L1 »}] [{« link »: « mailto:compiegne@velooise.fr »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/atelier-dauto-reparation-velo-de-compiegne/var/ri-6.l-L1 »}]

Apprenez à réparer votre vélo avec nos mécanos bénévoles. Depuis avril 2026, nous disp