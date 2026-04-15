Atelier d’auto-réparation vélo, Place Touyé à Canteleu, Canteleu

Atelier d’auto-réparation vélo Vendredi 22 mai, 16h30 Place Touyé à Canteleu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00

Place Touyé à Canteleu Place touyé canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie

Un atelier d’auto-réparation sera proposé à l’ensemble des habitants de la Ville. Ces derniers seront accompagnés pour les aider à réparer leurs vélos.