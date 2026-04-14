Balade en famille, Place Croisset à Canteleu, Canteleu
Balade en famille, Place Croisset à Canteleu, Canteleu mercredi 20 mai 2026.
Balade en famille Mercredi 20 mai, 09h30 Place Croisset à Canteleu Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T12:00:00+02:00
Place Croisset à Canteleu Place croisset canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie
La ville de Canteleu en collaboration avec une association locale (Vélo Loisir Canteleu) organise une balade en famille sur un parcours d’environ 15 km.
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