Petit cyclo village, Place Croisset de Canteleu, Canteleu

Petit cyclo village Mercredi 20 mai, 13h00 Place Croisset de Canteleu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T13:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T13:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

La ville de Canteleu va proposer un village vélo sur la Place de Croisset. Ce village proposera plusieurs stands : skatepark mobile, vélo smoothie, recyclons sport vélo, customisation vélo, vélo rigolo et mur d’escalade.

Place Croisset de Canteleu Place Croisset canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie

Village village avec plusieurs stands