Petit cyclo village, Place Croisset de Canteleu, Canteleu
Petit cyclo village, Place Croisset de Canteleu, Canteleu mercredi 20 mai 2026.
Petit cyclo village Mercredi 20 mai, 13h00 Place Croisset de Canteleu Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T13:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T13:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
La ville de Canteleu va proposer un village vélo sur la Place de Croisset. Ce village proposera plusieurs stands : skatepark mobile, vélo smoothie, recyclons sport vélo, customisation vélo, vélo rigolo et mur d’escalade.
Place Croisset de Canteleu Place Croisset canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie
Village village avec plusieurs stands
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