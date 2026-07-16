Atelier de calligraphie romaine, Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Atelier de calligraphie romaine Samedi 19 septembre, 14h00 Musée archéologique départemental Haute-Garonne

Gratuit. Places limitées. A partir de 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Initiez-vous à la calligraphie et à la capitale romaine à partir d’exemples épigraphiques gravés sur des éléments lapidaires conservés au musée.

Atelier animé par l’artiste Corentin Noyer.

Musée archéologique départemental 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 31 79 [{« type »: « phone », « value »: « 0561883179 »}] Héritier du « musée de Comminges » inauguré en 1924 à Saint-Bertrand-de-Comminges, le musée archéologique départemental a été créé en 1985 suite à la cession de l’ensemble de ses collections par la société archéologique du Midi de la France au conseil général de la Haute-Garonne, qui était jusqu’alors responsable de l’archéologie locale.

Depuis, le musée est chargé de la préservation, de l’étude, de la mise en valeur, de la conservation, de la sécurité et de l’accessibilité des objets provenant des fouilles réalisées entre 1920 et 1969, ainsi que des fouilles plus récentes entreprises à partir de 1985.

Les locaux d’études et de conservation du Musée archéologique départemental se trouvent dans le bâtiment de « l’ancienne gendarmerie », situé dans la partie haute de Saint-Bertrand-de-Comminges. Le musée abrite un centre de recherche et de ressources archéologiques (c2ra), une bibliothèque spécialisée en histoire ancienne et en archéologie, ainsi qu’une salle d’exposition.

Initiez-vous à la calligraphie et à la capitale romaine à partir d’exemples épigraphes gravés sur des éléments lapidaires conservés au musée.

©K. Schenck-David