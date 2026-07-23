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AGENDA · Saint-Bertrand-de-Comminges

LE VILLAGE DES PATRIMOINES DU COMMINGES Parvis de la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges

mercredi 12 août 2026 · Parvis de la cathédrale · Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parvis de la cathédrale
Adresse
LES OLIVÉTAINS
Ville
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Bertrand-de-Comminges

LE VILLAGE DES PATRIMOINES DU COMMINGES

Parvis de la cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Vivez une journée au rythme des patrimoines du Comminges
Le Village des Patrimoines réunira les principaux sites culturels du territoire autour d’un marché d’artisans, d’ateliers participatifs, de visites guidées et d’un jeu de piste accessible à tous. Les visiteurs pourront également assister aux répétitions publiques du Festival du Comminges avant le concert du chœur Dulci Jubilo en soirée. Une belle occasion de découvrir la richesse du patrimoine local dans une ambiance conviviale.
Les Olivétains Musée de l’Aurignacien Musée Archéologique de Saint-Bertrand de Comminges Sites et Musées archéologiques de Montmaurin Archives Départementales antenne Comminges Abbaye de Bonnefont Musée Arts et Figures des Pyrénées Centrales de Saint-Gaudens.
Lieux Les Olivétains, Jardin du Musée archéologique, Terrasses nord et parvis de la cathédrale, Saint-Bertrand-de-Comminges   .

Parvis de la cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44 

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English :

Spend a day exploring the heritage sites of the Comminges region

L’événement LE VILLAGE DES PATRIMOINES DU COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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