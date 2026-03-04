Atelier de conversation, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Atelier de conversation Vendredi 6 mars, 14h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Entrée libre

Ces ateliers ne remplacent pas les cours de langue française. Ils permettent de pratiquer l’expression orale en français dans une ambiance conviviale.

Renseignements : Bibliothèque Pablo Neruda – 05 57 93 67 20 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Chaque vendredi poussez les portes de la bibliothèque Pablo Neruda pour échanger avec d’autres personnes.

